17-річний німецький хлопець Лассе Столлі вже півтора року живе у потягах Deutsche Bahn, працює програмістом, спить, подорожує. Про це пише німецька версія Business Insider.

«Конфіденційності, коли ти живеш у поїзді, взагалі не існує, – каже Столлі в інтерв’ю Business Insider. Але у нього немає з цим жодних проблем. – Я маю багато свободи та можу щодня вирішувати, куди я хочу поїхати, чи то в Альпи, чи у велике місто, чи на море. Я абсолютно гнучкий».

Вранці хлопець перевіряє розклад потягів за допомогою застосунку Deutsche Bahn і вирішує, куди їхати залежно від погоди та настрою. Здебільшого його приваблюють туристичні регіони, такі як курорт Бінц на острові Рюген у Балтійському морі або гора Цугшпітце – найвища точка Німеччини. «Я часто ходжу в короткі походи, тому що фізичні вправи мають бути частиною мого повсякденного життя», – каже Лассе Столлі. Раз на кілька днів він буває у Берліні, Франкфурті та Мюнхені, великих залізничних вузлах країни.

Влітку 2022 року, у віці 16 років, Столлі закінчив середню школу і хотів почати навчатися на ІТ-спеціаліста, але навчання раптово скасували, тому підліток склав новий план. Надихнувшись документальним фільмом на YouTube, він купив Bahncard 100 (річний квиток на усі потяги Німеччини) і з того часу необмежено подорожує Deutsche Bahn і документує своє життя в блозі.

Така подорож неповнолітнього в Німеччині неможлива без згоди батьків, тож Лассе переконав їх, вони узгодили усі юридичні питання, він прибрав свою кімнату, продав деякі речі та вирушив у першу поїздку до Мюнхена 8 серпня 2022 року. Наразі Лассе Столлі проїхав Deutsche Bahn вже понад 500 000 км.

«Перші місяці були важкими, і мені довелося багато чого дізнатися про те, як це все працює. Все було не так, як я собі уявляв», – каже хлопець.

Він ледь міг спати в поїзді вночі, але продовжував дрімати вдень. Він спізнювався на потяги та затримувався на дивних вокзалах у темряві. Сьогодні Столлі знає, що найбільше значення має правильна організація.

«Щовечора я повинен переконатися, що встигну на нічний поїзд, і іноді мені доводиться дуже швидко змінювати розклад, тому що потяг раптово запізнюється», – каже Столлі.

Хлопець живе надзвичайно мінімалістичним життям, усі його речі вкладаються у 36-літровий наплічник: чотири футболки, дві пари штанів, подушка під шию та дорожня ковдра, ноутбук та шумопоглинаючі навушники, які дають трохи приватності у потязі.

За словами Столлі, життя в поїзді коштує йому близько €10 000 на рік. Найдорожчою є картка Bahncard 100 першого класу з терміном дії один рік, яку хлопець придбав зі знижкою для молоді за €5 888. Інші пункти витрат – плата за вхід до музеїв та громадських басейнів, де Столлі приймає душ. Він купує їжу в супермаркетах або безплатно відвідує буфети у залах відпочинку Deutsche Bahn на великих вокзалах (це входить у вартість Bahncard 100 першого класу). Слід розуміти, що у Німеччині працюють суттєві (до 50%) знижки для молоді до 21 року, а деякі послуги, доступ до низки музеїв та громадських місць взагалі безплатні.

Але батьки продовжували підтримувати його грошима, каже Столлі. Також він має медичну страховку та офіційно зареєстрований за адресою батьків. Він також заробляє гроші, розробляючи програми для ІТ-стартапу в Кельні.

Підліток мріє, що колись його життя у потязі вийде на самофінансування. Він каже, що хотів би консультувати залізницю щодо обслуговування та безпеки. Зрештою він як ніхто інший знає окремі моделі поїздів, а також те, що працює добре, а що ні.

«Я хотів би надавати зворотній зв’язок транспортним компаніям, наприклад, Deutsche Bahn або виробникам поїздів, і отримувати за це гроші», – каже Столлі.

Лінійні керівники Deutsche Bahn вже запросили його до себе в офіс, щоб обговорити його унікальний досвід та спостереження. Однак відповідної пропозиції про постійну співпрацю досі не надходило.