Онлайн-енциклопедія Wikipedia знизила рейтинг надійності видання CNET, яке пише про технології. Це сталося через те, що сайт публікував статті, написанні штучним інтелектом. Про це повідомляє ArsTechnica.

На CNET наприкінці 2022 року почали з’являтися публікації від штучного інтелекту під підписом автора CNET Money Staff. Ці публікації містили велику кількість помилок та неправдивої чи неперевіреної інформації. Трохи згодом цей експеримент зупинили.

Wikipedia має окремий список видань, в якому оцінює надійність інформації, яку ті публікують. Там CNET оцінюють за трьома періодами: до жовтня 2020 року, із жовтня 2020 – до листопада 2022 та з листопада 2022 – і дотепер.

Період до жовтня 2020 року визначають як той час, коли CNET було достатньо надійним виданням про технології. Після жовтня 2020 року його купила компанія Red Ventures, після чого там почало з’являтися більше матеріалів, націлених на збільшення прибутку від реклами та інші бізнес цілі Red Ventures.

Період, який найбільше зіпсував репутацію CNET, а саме листопад 2022 – січень 2023, це той час, коли на сайті з’являлися матеріали від штучного інтелекту. Wikipedia відзначає, що ці тексти мали багато помилок та були створенні лише задля хорошої SEO-оцінки та наповнення тексту партнерськими посиланнями.

Видання також не повідомляло про те, що матеріали пише штучний інтелект, допоки про це не написали The Verge та Futurism. Ці фактори призвели до падіння надійності та репутації видання загалом.

Окрім CNET, інші видання під крилом Red Ventures також були помічені у використанні штучного інтелекту. Згенеровані ШІ матеріали були знайдені на сайтах Bankrate та CreditCards.com.