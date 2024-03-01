Vodafone отримав нагороду за найшвидший мобільний інтернет в Україні. Переможця визначила компанія Ookla, яка вважається світовим лідером із тестування та аналізу швидкості інтернету.

Рішення Ookla ухвалено за результатами користувацьких тестів Speedtest із використанням сучасних пристроїв усіх основних операторів країни у III-IV кварталах 2023 року.

«Після ретельного аналізу 765 993 ініційованих споживачами тестів, проведених за допомогою Speedtest, Vodafone визнаний найшвидшою мобільною мережею в Україні за версією Ookla’s Speedtest Awards», – зазначив Стівен Бай (Stephen Bye), президент і генеральний директор Ookla, підрозділ Ziff Davis.

Нагорода Speedtest Awards відзначає найкращих за швидкістю провайдерів за допомогою Speed Score™, який включає вимірювання швидкості завантаження та передачі даних кожного провайдера.

Speed Score™ у Vodafone у III-IV кварталах 2023 року склав 33,33 з показниками 29,32 Мбіт/с на завантаження (Download) і 11,87 Мбіт/с на передачу (Upload).