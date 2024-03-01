HP запустила новий сервіс за підпискою All-In, який дозволить користувачам орендувати принтер та надрукувати на ньому певну кількість сторінок. Про це пише ArsTechnica.

Компанія пропонує стартову позицію за $6,99, в яку входить принтер HP Envy 6020e та можливість надрукувати 20 сторінок.

Найдорожча пропозиція оренди принтера OfficeJet Pro та можливість надрукувати 700 сторінок обійдеться користувачам у $35,99 на місяць.

Окрім самого принтера підписники нового сервісу також забезпечать доставку чорнила та цілодобову підтримку. Компанія також пропонуватиме заміну принтера на наступний день, якщо проблема не вирішиться дистанційно.

Принтери, які передплатники отримуватимуть в оренду, вимагатимуть постійного під’єднання до інтернету. За словами компанії, це необхідно для відстежування таких речей як статуси чорнильних картриджів, кількість сторінок і «щоб запобігти несанкціонованому використанню вашого облікового запису».

Крім цього, HP відстежуватиме, з яких пристроїв користувачі виконують друк, формати файлів та інші дані, які компанія може вважати важливими для віддаленого моніторингу.