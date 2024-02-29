Адміністрація Президента США розпочала розслідування щодо китайських авто через можливі ризики безпеки. Про це повідомляє The Washington Post.

Попри те, що китайські авто не є надто популярними в Америці, вони набирають популярності у Європі та Азії, через що уряд США стурбований тим, що у них встановлено багато різноманітних сенсорів, яку можуть використовуватися для шпигунства чи інших зловмисних цілей.

Президент Джо Байден порівняв сучасні автомобілі зі смартфонами. За його словами, вони, як і смартфони, збирають і діляться через хмару великою кількістю даних про водіїв та їхні щоденні поїздки.

«Ці автомобілі підключені до наших телефонів, до навігаційних систем, до критичної інфраструктури та до компаній, які їх виготовили. Підключені транспортні засоби з Китаю можуть збирати конфіденційні дані про наших громадян та нашу інфраструктуру та надсилати ці дані назад до Китайської Народної Республіки. До цих транспортних засобів можна отримати дистанційний доступ або вимкнути їх. … Чому підключеним транспортним засобам із Китаю має бути дозволено працювати в нашій країні без гарантій?» – сказав Джо Байден у заяві.

Більшість транспортних засобів, яких стосується це розслідування, є електромобілями.

Раніше Пентагон висловлював занепокоєння, що китайські портові крани, що використовуються в США, можуть використовуватися як шпигунське обладнання.