Toyota підтвердила та одразу попросила вибачення за шахрайське оцінювання власних дизельних двигунів. Про це пише The Register.

Напередодні Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії опублікувало результати розслідування, яке показало, що програмне забезпечення для керування тестовим двигуном було незаконно переписано для неправильного розрахунку продуктивності двигуна.

Перед розслідуванням відомства компанія також знайшла порушення у процесі тестування потужності, для якої використовували блоки керування двигуном. Це ПЗ відрізнялося від ПЗ, яке застосовують у масовому виробництві.

Це привело до того, що результати були помилковими та місцями зависокими.

Наприкінці січня Toyota також припинила постачати автомобілі з двигунами, чия продуктивність була вирахувана неправильно.

Міністерство визначило три таких двигуни: 2,8-літровий турбодизель 1GD із чотирма циліндрами, 2,4-літровий турбодизель 2GD із чотирма циліндрами та 3,3-літровий дизель F33A із подвійним турбонаддувом V6.

Міністерство дало компанії місяць на виправлення помилки, а також змусило її змінити культуру праці, щоб співробітники могли повідомляти про подібні проблеми швидше та комфортніше.