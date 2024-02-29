Вебсайт Верховної Ради України було зламано, однак спеціалістам уже вдалося відновити його роботу. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу українського парламенту.

Верховна Рада проінформувала про злам сайту ввечері 28 лютого. Унаслідок цього посилання на Telegram-канал ВР спрямовувало користувачів на фейкову сторінку.

Відповідну інформацію також оприлюднив Департамент кіберполіції. Невдовзі ситуацію вдалося виправити.

«Роботу веб-сайту Верховної Ради України відновлено. Посилання на офіційний Телеграм-канал Парламенту працює коректно», – йдеться в повідомлені ВР.

Тут також нагадали офіційну сторінку Верховної Ради України на Telegram-каналі: @verkhovnaradaukrainy.