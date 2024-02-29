Данська студія Playdead, автори стильних платформерів Limbo та Inside, які принесли розробникам купу нагород та прихильність гравців, тизерять свою нову гру, яка поки ще не має назви. Проблема у тому, що вони роблять це… вже 7 років.

Перша інформація про те, що студія починає працювати над новою грою, з’явилась ще у січні 2017 року, через пів року після релізу Inside. Пізніше стало відомо, що це «досить самотня науково-фантастична гра десь у далекому куточку всесвіту», і що це буде перша гра Playdead у повному 3D, на відміну від 2,5D у Limbo та Inside. З того часу студія десь раз на рік оновлює свої соціальні мережі та раз на декілька років публікують арт з нової гри, яка має таку саму монохромну гаму, як і попередні проєкти Playdead. На артах можна побачити засніжену планету, худорляву фігуру у скафандрі та дивну машинерію.

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Но новому, щойно опублікованому арті – великий транспортер, та сама фігура у скафандрі та трохи більше сонця.

Playdead працює дуже повільно, за 18 років існування студія створила лише дві гри. На Limbo в них пішло 4 роки, на Inside – 6 років. Якщо слідувати такій логіці, то на нову науково-фантастичну гру має піти 8 років. Тож очікуємо реліз вже цього року?