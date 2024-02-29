«Нова пошта» використовуватиме нові електромобілі для доставки. Про придбання авто повідомило ТОВ Мотор Девелопмент Груп (МДГ), яке є офіційним дистриб’ютором бренду Cenntro в Україні.

За інформацією компанії, «Нова пошта» придбала перші два автомобілі моделі LS260 бренду Cenntro в жовтні 2023 року після аналізу з боку спеціалістів, які займаються закупками транспортних засобів для перевезення вантажів.

«Співробітники компанії беззаперечно керувались принципами екологічності та економічності транспорту», – сказано в повідомленні МДГ.

Тут також додали, що компанія надає гарантію від виробника, сервісне обслуговування та допомогу в питаннях не тільки технічного а і, за потреби, організаційного характеру.