Клієнти ПриватБанку, які долучилися до бета-тестування послуги «Конверти», найчастіше користуються нею для накопичень на допомогу ЗСУ, інші добрі справи та створення власної фінансової подушки. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Найбільш популярним «Конвертом» є «На добру справу». Саме його вибирають для збору донатів на ЗСУ та гуманітарні програми. На другому місці – конверти «Фінансова подушка», за допомогою яких заощаджують кошти на випадок непередбачуваних ситуацій.

Також у ТОП 5 найбільш популярних «Конвертів» – накопичення на відпустку, подарунок близьким та омріяне авто.

«Серед пропонованих клієнтами власних цілей «Конвертів», а така послуга банку дає широкий простір для творчої назви накопичень, лідирують збори на Перемогу, потреби ЗСУ, дрони, окопні свічки а також на весілля, книги та освіту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в січні ПриватБанк запустив нову послугу для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами. Вона називається «Конверти» та доступна у «Приват24».

«Конвертом» можна розраховуватися, як звичайною карткою. До збору можна долучити знайомих, додавши їх із телефонної книги або поширивши посилання в соцмережах.