Apple розглядала можливість поглинання компанії Tesla. Щодо цього навіть проводилися переговори з Ілоном Маском, повідомили в The New York Times.

Цю інформацію видання оприлюднило після повідомлення, що Apple закриває проєкт із розробки електромобіля, над яким працювала близько 10 років.

Це – не перший раз, коли ми чуємо про можливі переговори між Apple і Tesla про поглинання. За інформацією 9to5Mac, у грудні 2020 року Ілон Маск підтвердив, що зв’язувався з Тімом Куком, щоб обговорити можливість придбання Apple компанії Tesla під час розробки Model 3. За словами Ілона Маска, Тім Кук відмовився від зустрічі.

Шість місяців по тому з’явилося припущення, що приблизно в той самий час Тім Кук запропонував Ілону Маску ідею, щоб Apple придбала Tesla. Як повідомляється, Ілон Маск зацікавився цією пропозицією, але за однієї умови: він буде генеральним директором не Tesla, а повністю Apple.

Очевидно, що сторони не дійшли згоди. За словами обізнаних із переговорами людей, компанія зрештою вирішила, що створення власного автомобіля має більше сенсу, ніж купівля та інтеграція іншого бізнесу.

Протягом розробки компанія змінила чотирьох різних керівників і провела кілька раундів звільнень. Проте проєкт згорнувся значною мірою через те, що розробка програмного забезпечення та алгоритмів для автомобіля з функціями автономного водіння виявилася надто складною задачею.

За словами анонімних джерел, запуск розробки власного автомобіля був значною мірою способом утримати працівників. Компанія щойно закінчила роботу над Apple Watch, і багатьом інженерам не терпілося розпочати роботу над чимось новим. Тім Кук схвалив проєкт частково для того, щоб запобігти відтоку інженерів до Tesla.

Також працівники поділилися думкою, що проєкт від самого початку не претендував на успіх. Якби автомобіль Apple коли-небудь з’явився на ринку, він, найімовірніше, коштував би щонайменше 100 000 доларів. І однаково приносив би мізерний прибуток порівняно зі смартфонами та іншою технікою. Крім того, автомобілю від Apple довелось би конкурувати з Tesla, яка вже давно захопила ринок.

Стів Задескі, який спочатку очолював розробку, хотів створити електромобіль, який би конкурував із Tesla. Джоні Айв, в минулому головний дизайнер Apple, водночас хотів створити безпілотний автомобіль, що, на думку членів команди розробників, було цілком реально.

Група розробила низку нових технологій, включаючи лобове скло, яке могло б відображати напрямок повороту, і дах, виготовлений зі спеціального полімеру, що зменшує нагрівання від сонця.

У наступні роки роботу над автомобілем очолили ще два лідери. Даг Філд, колишній керівник Tesla, звільнив понад 200 співробітників, які працювали над проєктом, оскільки він зосередився на створенні системи самокерованого водіння. Потім Кевін Лінч, який замінив його в минулі роки, змінив плани компанії та повернувся до початкової ідеї створення електромобіля.

На початку цього року керівництво Apple вирішило, що краще використовувати час компанії для роботи над генеративним штучним інтелектом, а не над автомобілем, повідомила компанія на внутрішній зустрічі у вівторок.

Компанія заявила, що деякі члени команди автомобільної команди будуть переведені на роботу над штучним інтелектом. Частині команди також доведеться подавати заявки на інші позиції всередині компанії.