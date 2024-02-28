Команди Google цілодобово працюють над розв’язанням проблем після нещодавньої критики Gemini. Йдеться, зокрема про створення «расово-коректних» зображень з використанням ШІ-інструмента компанії. Про це пише The Economic Times.

Про розв’язання проблем довкола ситуації, що склалася, повідомив генеральний директор Google Сундар Пічаї у службовій записці. У такий спосіб він відреагував на зауваження з боку користувачів, яких обурили зображення, створені за допомогою Gemini.

«Я знаю, що деякі з його відповідей образили наших користувачів і продемонстрували упередженість – щоб внести ясність, це абсолютно неприйнятно, і ми помилилися, – зауважив Сундар Пічаї. – Наші команди працювали цілодобово над розв’язанням цих проблем. Ми вже бачимо значне поліпшення в широкому діапазоні підказок».

Водночас гендиректор Google додав, що жоден ШІ не є досконалим, особливо на цьому етапі розвитку галузі. Однак компанія проаналізує те, що сталося, та переконається, що повністю все виправила.

Нещодавно Google вже попросила вибачення за те, що вона описує як «неточності в деяких історичних зображеннях», створені за допомогою Gemini.

Заява пролунала після критики через те, що інструмент зображував групи людей, які точно були білими, приміром, німецьких солдатів часів нацизму, як кольорових людей, що є надмірною корекцією проблем із расовими упередженнями.