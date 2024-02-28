Національний банк України оголосив про введення в обіг нової пам’ятної банкноти «Єдність рятує світ». Її номінал – 50 грн, а тираж – 300 тис. штук. Це – друга пам’ятна банкнота, яку НБУ випускає з початку повномасштабного вторгнення рф.

«Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії», – йдеться в повідомленні Нацбанку.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, нова банкнота – це вдячності світу за залученість. Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами.

«Єдність рятує світ» містить усі елементи захисту діючого номінального ряду банкнот, а її розмір складає 80×165 мм.

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На лицьовому боці банкноти в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України. За даними Нацбанку, він асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

«У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України. Розміщені між судинами-маршрутами стилізовані серця символізують жертовність і співчуття», – йдеться в повідомленні НБУ.

Також на банкноті є два текстових блоки: українською мовою та його англомовна версія.

«Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля», – сказано в блоці українською мовою.

Щодо основного зображення зворотного боку, то це – це символічна композиція зі стиснутих рук на тлі стилізованого тризуба. Дизайн пам’ятної банкноти створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.