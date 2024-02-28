Kinomania презентувала український тизер-трейлер нового фільму жахів «Наглядачі» / The Watchers. Режисерка стрічки – Ішані Найт Шʼямалан, донька відомого режисера М. Найт Ш’ямалана (Split, Glass, Old та інші фільми жахів).

Сам М. Найт Ш’ямалан виступає продюсером фільму, знятого за мотивами роману А.М. Шайна. Історія розповідає про Міну, 28-річну художницю, яка опинилася у величезному лісі на заході Ірландії. Притулок, який вона знайшла разом із трьома незнайомцями, перетворюється на пастку. Щоночі за ними спостерігають і переслідують таємничі істоти. Їх не видно, але вони бачать усе.

У стрічки знялися Дакота Фаннінґ, Джорджина Кемпбелл, Олівер Фіннеґан та інші. Прем’єра фільму «Наглядачі» / The Watchers в Україні запланована на 6 червня 2024 р.