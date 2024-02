Кінокомпанія Adastra Cinema презентувала українській трейлер фільму «Манкімен» / Monkey Man з Девом Пателем (Slumdog Millionaire, Lion, The Green Knight) у головній ролі. Крім того, Дев Патель є також режисером та сценаристом стрічки.

Фільм розповідає про хлопця, який заробляє на життя підставними боями без правил, але має єдину мету – помститися вбивцям матері. Для цього він одягає маску Ханумана – мавпоподібного божества, який є символом страху та покарання злочинців. Він стає Манкіменом і він прийде за кожною продажною душею, яка стоїть між ним та справедливістю.

Monkey Man позиціонується як такий собі John Wick у Мумбаї, а перед зйомками Дев Патель пройшов той самий курс тренувань, що й Кіану Рівз при підготовці до «Джона Уіка». Звісно ж, у стрічці задіяні численні боллівудські актори, плюс Шарлто Коплі, у фільмі якого Дев Патель колись знявся. Продюсером Monkey Man виступає Джордан Піл, режисер Get Out, Us та Nope.

«Манкімен» / Monkey Man виходить у широкий прокат по всій Україні вже 18 квітня 2024 р.