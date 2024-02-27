У Supermassive Games, розробників Until Dawn та The Dark Pictures, звільнять 90 з понад 300 працівників. Тобто йдеться приблизно про 30% співробітників. Про це пише Bloomberg.

150 працівників отримали повідомлення, що вони перебувають у зоні ризику і що їх можуть звільнити найближчим часом. Студія змушена робити таке оголошення заздалегідь через трудове законодавство Великої Британії.

У соціальних мережах також зробили офіційну заяву, де підтвердили майбутні звільнення, проте точну кількість звільнених не повідомляють.

У заяві також написали, що після довгих обмірковувань студія вимушена оголосити про реорганізацію.

«Ми добре знаємо, яким неспокійним та важким може бути цей процес для всіх наших працівників й ми будемо працювати з усіма залученими сторонами, щоб переконатися, що цей процес проходить з усією повагою та співчуттям», – йдеться в повідомленні.

Supermassive Games – це одна з багатьох компаній, які провели звільнення у 2024 році. Всього за 2 місяці в ігровій індустрії було звільнено вже понад 6000 людей.