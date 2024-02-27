Нові результати тестів ARM процесора Snapdragon X Elite для Windows 11 показують, що за продуктивністю він майже наздоганяє Apple M3. Про це повідомляє Windows Latest.

Процесор X Elite, який у тестах позначений як Qualcomm ZH-WXX, отримав 2574 балів в одноядерних тестах та 12562 в багатоядерних. Ці результати випереджують Apple Sillicon M1 та M2, проте трохи поступаються M3.

Для порівняння, M1 видає 2334 в одноядерному тесті та 8316 в багатоядерному. M2 – 2589 в одноядерному та 9742 в багатоядерному. M3 показує найвищі показники з 3181 в одноядерних тестах та 15620 в багатоядерних.

У тестах на Geekbench згадується назва Snapdragon X Elite – XE1800. З інших подробиць, тест показує, що процесор має 12 ядер – один кластер із 8 ядрами та другий кластер із 4 ядрами.

Перші пристрої з новими ARM процесорами Qualcomm мають вийти всередині 2024 року.