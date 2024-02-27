В українських офісах компанії Playtika відбулися звільнення. Загалом скоротили близько 100 працівників. Про це повідомляє gamedev.dou з посиланням на власні джерела в компанії.

Офіційної інформації про те, скільки саме людей втратити роботу, немає. Проти один із працівників анонімно розповів, що станом на 9 січня точно було звільнено 72 працівники.

Інший працівник також поділився, що звільнення сталися «одним днем», проте всі працівники, які зазнали скорочення, отримали гідну компенсацію. Серед звільнених була й частина менеджменту.

Повідомляється, що окрім офісів в Україні звільнення зачепили й підрозділи компанії в інших країнах, зокрема бухарестську команду в Румунії.