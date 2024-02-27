Micron, провідний американський виробник мікросхем пам’яті, анонсував на MWC 2024 найкомпактніший накопичувач стандарту UFS 4.0, який має розміри лише 9×13 міліметрів. Новинка, як і попередні моделі, пропонує обсяг пам’яті до 1 ТБ і відмінну продуктивність – 4300 Мбайт/с для читання і 4000 Мбайт/с для запису, пише GSMArena.

Розмір мікросхеми зменшився на 20% порівняно з попереднім рішенням 11×13 мм, представленим у червні минулого року. Новий чип дозволить знизити енергоспоживання без шкоди для загальної продуктивності.

Також компанія представила HPM (High-Performance Mode) – запатентовану функцію, яка оптимізує продуктивність під час інтенсивного використання смартфонів, а саме: швидкість роботи збільшується на 25%, коли HPM увімкнено.

Основною причиною, чому Micron запропонувала рішення меншого розміру, є вимоги виробників смартфонів у звільненні місця всередині корпуса телефона для можливості встановлення батареї більшої ємності.

Продукт створений на основі 232-шарової технології 3D NAND. Його розробка спільно велась у лабораторіях, розташованих у США, Китаї та Південній Кореї. Смартфони, що будуть використовувати даний чип, мають з’явитися на ринку вже до кінця 2024 року.

Зараз Micron постачає зразки нового накопичувача UFS 4.0 у трьох варіаціях – 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.