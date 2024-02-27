FILM.UA Distribution та «Кіноманія» презентували офіційний трейлер українського фільму «Лишайся Онлайн», який розповідає про події 2022 року на Київщині.

Ноутбук зниклого безвісти чоловіка випадково потрапляє до рук Каті. Замкнена у власній квартирі, вона знаходить підказки у його файлах та месенджерах і намагається врятувати дитину, яка застрягла в окупованій росіянами Бучі.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

«Лишайся Онлайн» знято у форматі скрінлайфу, коли усі події за межами квартири Каті відображаються лише через онлайн-спілкування та екран ноутбука. Стрічку відзняли ще у 2022 році приватним коштом. 20% від доходів від прокату продюсери фільму планують задонатити у фонд «Повернись живим».

Режисеркою та сценаристкою фільму стала Єва Стрельнікова. У стрічці знялися Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Євген Ковирзанов, Ірина Тамім, Катерина Кістень, Антон Скрипець.

«Лишайся Онлайн» вийде у широкий прокат в Україні вже 28 березня 2024 року.