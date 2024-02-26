Президент України Володимир Зеленський анонсував програму кешбеку «Купуй українське». В її межах українці зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні. Про це глава держави оголосив на презентації платформи «Зроблено в Україні».

«Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та могли масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку «Купуй українське», – розповів він.

За його словами, повернення частини грошей, витрачених на товари українського виробництва, планують здійснювати на спеціальну карту. Зараз розробляються фінансові та технічні параметри програми.

«Наше завдання, щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні. Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні», – акцентував Володимир Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що необхідно постаратися, щоб програма українського кешбеку запрацювала вже цього року.