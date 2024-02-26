Більшість країн НАТО все ще не відповідає стандартам організації щодо витрат на військові потреби, які мають перевищувати 2% від ВВП. Про це йдеться в інфографіці, яку створив ресурс Visual Capitalist.

Як можна побачити, станом на 2023 р. лише 11 з 31 країни альянсу витрачають на армію понад 2% ВВП. Це Польща, США, Греція, Естонія, Литва, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Латвія, Велика Британія та Словацька Республіка.

Усі інші, включно з Німеччиною, Францією та Туреччиною, які завжди хизувалися своїми збройними силами, витрачають менше, ніж мали б за статутом НАТО.

Взагалі-то, 68% бюджету НАТО припадає лише на одну країну – США, яка витрачає на армію $860 млрд з $1,3 трлн сумарних витрат країн НАТО. Про це йдеться в іншій інфографіці від Visual Capitalist.

Наступні за військовими витратами Німеччина та Велика Британія – $68 та $66 млрд відповідно, або близько до 5% бюджету НАТО. Тож не дивно, що американські посадовці, у першу чергу республіканці, вимагають від партерів по НАТО збільшити витрати на оборону.