Mercedes-Benz повернув собі позицію найціннішого автомобільного бренду у світі. Про це повідомляє УкрАвтопром із посиланням на звіт Brand Finance.

Вартість бренду зросла на 1%, до $59,4 млрд. Mercedes-Benz не лише зберіг свій преміальний статус, але й покращив операційні та фінансові показники.

Компанія Tesla опинилася на другому місці в рейтингу 2024 року – її вартість зменшилася на 12%, до $58,3 млрд. Третю позицію зберіг за собою японський бренд Toyota – його вартість цього року оцінили в $52,7 млрд.

До ТОП-10 найцінніших автомобільних брендів 2024 року також потрапили: Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford та Audi.

Титул найсильнішого автомобільного бренду у світі залишився за виробником розкішних спортивних автомобілів Ferrari.

Водночас Bosch цього року став найціннішим і найсильнішим брендом автокомпонентів.