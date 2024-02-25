Науковці виявили об’єкт, який потенційно може бути найяскравішим у Всесвіті. Про це повідомляє BBC.

Йдеться про квазар, у центрі якого є гігантська чорна діра. Вона приблизно в 17 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця. За даними вчених, щодня вона поглинає масу, еквівалентну одному Сонцю.

Об’єкт має назву J0529-4351 – насправді його зафіксували багато років тому, але лише недавно його ідентифікували як квазар.

«Ми відкрили об’єкт, який раніше не був визнаний таким, яким він є; він дивився нам в очі протягом багатьох років, тому що світився своєю яскравістю довше, ніж, ймовірно, існувало людство. Але тепер ми розпізнали його не як одну з багатьох зірок на передньому плані нашого Чумацького Шляху, а як дуже далекий об’єкт», – пояснили в Австралійському національному університеті (ANU).

Об’єкт розташований на відстані 12 млрд світових років від Землі. Вважається, що він світить у 500 трлн разів яскравіше за наше Сонце.