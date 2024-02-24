Netflix презентував офіційний трейлер серіалу «Джентльмени» / The Gentlemen. Це – проєкт британського режисера й сценариста Ґая Річі, прем’єра якого запланована на 7 березня. Цього дня на стримінговому сервісі будуть доступні одразу 8 епізодів серіалу.

У «Джентльменах» Едді Горніман у виконанні Тео Джеймса неочікувано дістає в спадок від батька величезний маєток, що виявляється частиною канабісової імперії.

«Ба більше – низка сумнівних осіб із кримінального світу Британії хочуть докласти руки до цього бізнесу… Аби позбавити родину цих зазіхань, Едді пробує обіграти гангстерів у їхній же грі», – йдеться в описі до проєкту.

Як відомо, серіал заснований на однойменному фільмі 2019 року. Раніше Netflix представив тизер «Джентльменів».