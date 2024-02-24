Millennia – довгоочікуваний проєкт від Paradox Interactive та C Prompt Games – нарешті отримав дату виходу. Гра вийде 26 березня.

Студія випустила новий трейлер, в якому крім дати виходу розповіла про відмінні ознаки гри. Розробники відзначають, що вона фокусуватиметься на альтернативних варіантах історії. Наприклад, що сталося б, якби людство не винайшло електроенергію (стімпанк), чи якби на Землю висадилися прибульці, чи якби штучний інтелект оголосив війну людству.

Також у грі буде присутня складна економічна система, що робить акцент на матеріалах, для кожного з яких передбачено декілька різних використань.

У студії обіцяють вражаючу реіграбельність та унікальність кожної ігрової сесії.