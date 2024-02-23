New York Post повідомляє, що 21-річну студентку Марлі Стівенс позбавили стипендії та поставили на академічний випробувальний термін через те, що система антиплагіату виявила сліди використання штучного інтелекту під час написання роботи. Студентка це категорично заперечує.

Марлі Стівенс вчиться в Університеті Північної Джорджії в кампусі Далонега на спеціальності гуманітарних послуг та адміністрування. Вона запевняє що використовувала лише Grammarly, додаток до браузера, який виправляє орфографію і пунктуацію, для вичитки роботи з кримінального права, яку вона подала в жовтні.

Grammarly – заснована в Україні онлайн-платформа на основі штучного інтелекту для допомоги у спілкуванні англійською мовою. Grammarly підвищує якість письмового спілкування, пропонуючи рекомендації щодо правильності, чіткості та тону повідомлення.

Але студентка автоматично провалила завдання після того, як антиплагіатне програмне забезпечення TurnItIn.com помітило в роботі використання штучного інтелекту, що призвело до втрати стипендії. Після дисциплінарного слухання студентку відправили на академічний випробувальний термін.

Програмне забезпечення для захисту від плагіату встановлено на системі, яку студенти коледжу використовують для подання робіт.