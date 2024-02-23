Файтинг із персонажами Leage of Legends під кодовою назвою Project L тепер називатиметься 2XKO. Гра отримала трейлер із демонстрацією ігрового стилю персонажів.

Хоча трейлер цього не демонструє, але файтинг від Riot Games буде в жанрі 2v2. Це означає, що на етапі вибору потрібно буде обирати двох персонажів, а раунд вважатиметься завершеним лише після перемоги над обома персонажами противника. Своєчасна заміна персонажа на полі бою та комбінування їхніх прийомів є характерною ознакою цього піджанру, який раніше не набував дійсно народної популярності.

Також на ютуб-каналі гри вийшло коротеньке відео з коментарями виконавчого директора проєкту Тома Кеннона. З ролика стало відомо, що основною аудиторією гри вважаються досвідчені гравці у файтинги.

Демонстраційна версія гри вже неодноразово з’являлася на тематичних заходах та турнірах. Розробники кажуть, що намагаються робити гру разом зі спільнотою, прислухаючись до кожного відгуку. 2XKO має з’явитися на найбільшому файтинговому турнірі EVO 2024, який цього року проходитиме в Японії.

Можливо, як зазначає Кеннон, розробники проведуть декілька закритих тестувань, залишити заявку на участь в тестуванні можна тут.

Гра готується до виходу у 2025 році.