Команда вебсервісів Amazon повідомила українських клієнтів AWS Europe про зміни у питанні щодо сплати ПДВ. Вони стосуватимуться бізнес- та некомерційних клієнтів в Україні.

«Amazon Web Services EMEA Sarl (AWS Europe) зобов’язана стягувати місцевий податок на додану вартість (ПДВ), а також виставляти рахунки-фактури з ПДВ під час продажу електронних послуг бізнес- та некомерційним клієнтам в Україні. За періоди надання послуг, що починаються з 1 березня 2024 року, некомерційні клієнти можуть бачити свої рахунки-фактури з ПДВ», – йдеться в повідомленні.

Команда вебсервісів компанії пояснила, як саме майбутні зміни впливатимуть на українських клієнтів.

Перші за все, з рахунків клієнтів, які не мають дійсного індивідуального податкового номера платника ПДВ (ІПН платника ПДВ) або реєстраційного номера підприємства з 1 березня 2024 року стягуватиметься ПДВ на оплату послуг за періоди обслуговування. Наразі йдеться про ставку ПДВ у 20%.

Однак це не вплине на рахунки бізнес-клієнтів з дійсними номерами – їм AWS Europe продовжуватиме виставляти рахунки без ПДВ. У команді також звернули увагу, що клієнтам компанії може знадобитися самостійно нарахувати податок на додану вартість у місцевій декларації з ПДВ.

З огляду на це, в AWS Europe закликають клієнтів до 1 березня 2024 року переглянути та оновити інформацію про свій обліковий запис в AWS.

– Якщо ви зареєстровані як платник ПДВ і маєте дійсний ІПН платника ПДВ або реєстраційний номер підприємства, то вам варто відвідати сторінку «Консолі управління AWS» та підтвердити або оновити ІПН чи реєстраційний номер підприємства та юридичну адресу.

– Якщо у вас немає дійсного ІПН платника ПДВ або реєстраційного номера підприємства, вам слід відвідати сторінку облікового запису (через «Мій обліковий запис») у «Консолі управління» та оновити свою контактну адресу.

Крім цього, треба зайти на сторінку «Способи оплати» та підтвердити адресу для виставлення рахунків.