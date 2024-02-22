Із 29 лютого по 3 березня у Львові проходитиме міжнародна B2B ігрова конференція Games Gathering. Це – захід, на якому молоді розробники мають змогу представити свої проєкти, отримати фідбек та навіть можливе фінансування.
На конференцію запрошено чимало спікерів у трьох основних напрямках:
- Production Track;
- Game Design Track;
- Managment Track.
Серед спікерів будуть представники таких студій як: GSC Game World, Ubisoft, Cd Project RED, Remedy, Riot Games та багатьох інших.
Захід проходитиме за наступним розкладом:
29 лютого – лекції спікерів та сесії пітчингу ігор в онлайн форматі;
1 березня – Preparty для лекторів та власників Business квитків;
2 березня – живий день конференції в Lviv Premier Hotel Dnister та Main party;
3 березня – живий день конференції в Lviv Premier Hotel Dnister.
Стати учасником можна за посиланням.
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