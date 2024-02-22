Із 29 лютого по 3 березня у Львові проходитиме міжнародна B2B ігрова конференція Games Gathering. Це – захід, на якому молоді розробники мають змогу представити свої проєкти, отримати фідбек та навіть можливе фінансування.

На конференцію запрошено чимало спікерів у трьох основних напрямках:

Production Track;

Game Design Track;

Managment Track.

Серед спікерів будуть представники таких студій як: GSC Game World, Ubisoft, Cd Project RED, Remedy, Riot Games та багатьох інших.

Захід проходитиме за наступним розкладом:

29 лютого – лекції спікерів та сесії пітчингу ігор в онлайн форматі;

1 березня – Preparty для лекторів та власників Business квитків;

2 березня – живий день конференції в Lviv Premier Hotel Dnister та Main party;

3 березня – живий день конференції в Lviv Premier Hotel Dnister.

Стати учасником можна за посиланням.