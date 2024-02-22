Компанія Kinomania, яка є офіційним дистриб’ютором Warner Bros. Pictures, представила офіційний український трейлер фільму «Суперники» / Challengers. Стрічка має вийти в прокат 25 квітня цього року.

В описі до картини від режисера-візіонера Луки Ґуаданьїно сказано, що фільм розкаже про Таші Дункан, колись неймовірно талановиту тенісистку. Тепер вона стала тренеркою та силою, яка ніколи не вибачається за свою гру на корті та поза ним.

«Чоловік Таші – теж тенісист – лідирує за серією програшів, але вона придумує, як здолати невдачі. Та план Таші стикається із несподіваним поворотом, адже наступний суперник чоловіка – Патрік – його колишній найкращий друг і екс-коханий Таші. Оскільки минуле й сьогодення зустрічаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого коштуватиме перемога», – сказано в описі.

До акторського складу стрічки увійшли: Зендея («Людина-павук: Додому шляху нема», дилогія «Дюна»), Джош ОʼКоннор (серіал «Корона»), Майк Файст («Вестсайдська історія») та інші.