Фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та Monobank, Сергій Стерненко та Ігор Лаченков збирають 297,5 млн грн на 35 морських дронів СБУ, які називаються Sea Baby. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

«Морські безпілотники вже змінили ситуацію в Чорному морі й знищують російські кораблі. Кожна технологія може зробити прорив, який визначає хід війни», – йдеться в повідомленні.

Водночас Олег Гороховський зауважив, що морські дрони – не просто результативні. Це – «справжній нічний кошмар росіян». У 2022-2023 роках вони уразили 9 російських суден, ну й, звісно, Кримський міст, «який неможливо зруйнувати».

«Щоб вам було приємніше донатити, до проєкту долучився постійний партнер UNITED24 – «Аврора». Тож серед усіх учасників збору ми розіграємо 36 карток mono+aurora. На 35 картках лежить по 100 000 грн – виграти таку можна за внесок від 100 грн. Ще на одній лежить мільйон гривень – виграти його можна за пожертву від 1000 грн», – додав співзасновник Monobank.

Він також зазначив, що за внесок 8,5 млн грн можна дати човну ім’я. Станом на 12:12 на банку вже задонатили близько 40 млн грн. Перший мільйон було зібрано за шість хвилин після оголошення про збір.

Як відомо, Sea Baby здатний нести 850 кг вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів.