На початку лютого 2024 р. українські студії N-Hance Studio та Nasty Cat випустили в Steam демоверсію своєї нової гри Sharded World: Backpack Adventure. Нещодавно демо отримало велике оновлення з тваринами компаньйонами гравця.

Sharded World: Backpack Adventure – це, як можна побачити з назви, спіноф до Sharded World, гри у дусі Vampire Survivors від тих самих розробників, яка вийшла у Дочасному доступі Steam у лютому 2023 р.

Гейплей Backpack Adventure явно «підказала» популярна гра Backpack Hero. Тут ви так само збираєте свій рюкзак, складаючи у нього зброю, броню та допоміжні предмети, які впливають один на інший та змінюють характеристики героя у бою. Але в Backpack Adventure бій відбувається автоматично, а б’єтеся ви в асинхронному режимі з ботами, які репрезентують інших гравців та створені ними комбінації спорядження. Крім того, наплічники тут мають гексагональні блоки, що збільшує кількість варіантів розміщення предметів.

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У Sharded World: Backpack Adventure є 4 унікальних герої з різними здібностями; численні предмети і рецепти для створення потужного спорядження; руни, які потрібно складати в різноманітні слова, додаючи унікальні властивості вашому спорядженню; система рейтингу, що дозволяє перевірити свої сили в порівнянні з іншими гравцями.

Нещодавній Pet Update додав у гру тварин-компаньйонів з унікальними здібностями, 21 новий предмет, книгу знань та багато іншого.

Ви можете спробувати Sharded World: Backpack Adventure самостійно, завантаживши демоверсію гри зі Steam.