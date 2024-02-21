Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили унікальну ідентифікаційну мітку, яка гарантує високий захист товарів від підробок. Про це йдеться в повідомленні MIT.

Спеціалісти «переосмислили» криптографічну ідентифікаційну мітку, яку було створено кілька років тому. Вона була значно менша та дешевша за традиційні радіочастотні мітки (RFID).

Створена тоді мітка мала свою перевагу – вона використовує терагерцові хвилі та забезпечує кращий рівень безпеки порівняно з RFID.

Але криптографічна ідентифікаційна мітка мала й вразливість – її можна відклеїти від справжнього товару та прикріпити до підробки. А система автентифікації нічого не помітить.

Тепер спеціалісти MIT розібралися з цією проблемою. Вони розробили захищену від підробки ідентифікаційну мітку, яка все ще має переваги крихітної, дешевої та безпечної.

Ідея експертів MIT полягає у змішуванні мікроскопічних металевих частинок із клеєм, який кріпить мітку до об’єкта. Ці частинки відбивають терагерцові хвилі, що створює неповторний відбиток.

Тож якщо відклеїти мітку та спробувати приклеїти її знову, візерунок буде зруйновано і підробку буде виявлено.

Розмір нової мітки, яку створили в MIT, складає близько 4 квадратних міліметрів. Для порівняння унікальних відбитків спеціалісти вдалися до застосування технологій штучного інтелекту. Зрештою вони створили модель машинного навчання, яка працює з 99% точністю.