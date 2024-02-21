Компанія GlobalLogic розповіла, які напрями в IT матимуть найбільший попит у 2024 році. Тут пояснили, що попри всі виклики, ІТ-сектор лишається ключовим в експорті послуг та пропонує перспективний карʼєрний шлях.

«Станом на лютий 2024 року, GlobalLogic має понад 160 відкритих позицій у різноманітних проєктах. Більш ніж половина позицій (63%) передбачають віддалену співпрацю», – йдеться в повідомленні компанії.

До найактуальніших напрямків GlobalLogic відносить:

.NET – 22 відкритих позицій;

Java – 21;

DevOps – 17;

C++ – 16;

QA Automation – 14.

У компанії зазначили, що С++ стек залишається актуальним котрий рік поспіль: у 2023 спеціалісти цього напряму також входили в топ найзатребуваніших. Навички C++ застосовуються під час створення ПЗ у сфері автопрому, медицині, для мережевих пристроїв, комп’ютерних ігор тощо.

«Щоб надавати можливість розробникам-початківцям вдосконалити свої знання, GlobalLogic запускають новий курс GL BaseCamp C/C++ у Львові. Після завершення курсу, найкращі студенти зможуть приєднатись до проєктів компанії», – додали в GlobalLogic.

Також у компанії звернули увагу на те, що свій шлях в ІТ можна почати не тільки з технічних спеціальностей. Приміром, компанія шукає українців, які долатимуть довгі відстані на транспортному засобі в Італії та Іспанії і таким чином допоможуть інженерам у цифровізації карт.