ASUS оголошує, що в Україні розпочалося попереднє замовлення на перший у світі ноутбук трансформер з двома OLED-екранами – ASUS Zenbook Duo.

За твердженнями компанії, Zenbook Duo – це перший у світі ноутбук, який має два 14-дюймових сенсорних OLED екрани з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц. Ноутбук також оснащений змінною безпровідною клавіатурою.

ASUS Zenbook DUO, як заявляє виробник, завтовшки лише 14,6 мм, та без під’єднаної клавіатури важить 1,35 кг. При цьому ноутбук має два Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) і 3,5-мм аудіороз’єм.

В ASUS також додають, що всередині ноутбука стоїть процесор Intel Core Ultra 7 або 9 H-серії з інтегрованим нейронним процесором для прискорення ШІ-обчислень, 32 ГБ пам’яті LPDDR5x, твердотільний накопичувач PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ, акумулятору місткістю 75 Вт з тривалим терміном служби, а також аудіосистемі з підтримкою технології Dolby Atmos.

Компанія говорить, що у ноутбуці використано матеріали, отримані з вторинної сировини, а надійність перевірено на відповідність американському військово-промисловому стандарту MIL-STD-810H.

В ASUS зазначили, що знімна клавіатура Zenbook DUO з вбудованим тачпадом розміщується між двома екранами. Таку конструкцію в компанії називають портативною і зручною: користувачі можуть розпочати користуватися клавіатурою або заряджати її в будь-який час без додаткових налаштувань.

Водночас виробник стверджує, що користувачі зможуть використовувати два екрани ноутбука як один великий 19,8-дюймовий дисплей. Крім того, два екрани зі співвідношенням сторін 16:10 можна використовувати незалежно один від одного.

Ноутбук ASUS Zenbook DUO (2024) з процесором Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 2 ТБ очікується в Україні на початку березня за рекомендованою ціною 108 499 грн.

Пристрій комплектується Bluetooth-клавіатурою, на якій присутні символи лише української та англійської розкладок. Також кожен користувач, який оформить передзамовлення, отримує в подарунок маршрутизатор ASUS RT-AX58U.