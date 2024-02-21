Ви знали, що якщо ваш телефон намокнув, то його можна покласти в рис, щоб той увібрав всю вологу з ґаджета? Цій мудрості вже багато років, але Apple вирішила похитнути канони домашнього інжинірингу та закликає припинити свавілля.

Gizmodo повідомляє, що документ підтримки IPhone не рекомендує класти пристрій в рис для просушування. Дрібні частинки рису можуть потрапити в середину телефона та пошкодити його.

Документ також згадує та не рекомендує інші «народні мудрості» як просушування біля зовнішнього джерела тепла чи вставляння ватної палички всередину роз’єму для заряджання.

Замість того, щоб вдаватися до рису, Apple пропонує користувачам альтернативне рішення. Якщо ваш iPhone або зарядний роз’єм встигли намокнути, Apple рекомендує зробити наступне:

Від’єднайте кабель від вашого iPhone і від’єднайте інший кінець кабелю від адаптера живлення або аксесуара. Не підключайте кабель знову, доки ваш iPhone і кабель повністю не висохнуть.

Легенько постукайте телефоном по руці роз’ємом донизу, щоб видалити надлишки рідини. Залиште iPhone в сухому місці з доступом до повітря.

Не менше ніж 30 хвилин спробуйте зарядитися за допомогою кабелю Lightning або USB-C або під’єднати аксесуар.

Якщо попередження з’являється знову, це означає, що в роз’ємі або під контактами кабелю залишилася рідина. Залиште iPhone у сухому місці з доступом повітря на добу. Повне висихання може зайняти до 24 годин.

Якщо ваш телефон висох, але все одно не заряджається, від’єднайте кабель від адаптера, від’єднайте адаптер, а потім під’єднайте їх знову.

Якщо поради вище вам не допомогли, краще зверніться до кваліфікованих спеціалістів для ремонту вашого ґаджета.