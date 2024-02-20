Прем’єр-міністр В’єтнаму Фам Мінь Чін доручив Міністерству громадської безпеки країни запровадити збір таких біометричних даних, як сканування сітківки ока, зразків голосу і ДНК. Це робиться відповідно до поправок до «Закону про ідентифікацію громадян», повідомляє The Register.

Скан сітківки ока громадянина має замінити відбиток пальця. Уряд пояснює це тим, що райдужна оболонка ока, на відміну від відбитка пальця, не змінюється з плином часу та є надійнішим способом ідентифікації та підтвердження особи.

Посвідчення особи видають всім громадянам, що досягли 14-річного віку у В’єтнамі. Особи у віці від 6 до 14 років можуть отримати таке посвідчення за бажанням.

Вказаний закон дозволяє реєструвати групу крові серед інформації, пов’язаної з ДНК, яка міститиметься в національній базі даних, доступ до якої надаватиметься різним відомствам для виконання їхніх функцій і завдань.

Міністерство працюватиме з іншими органами влади над інтеграцією системи ідентифікації в національну базу даних.

«Біометрична інформація про ДНК та голос збирається при добровільному наданні її особами або органом, що здійснює кримінальне провадження, або органом, у провадженні якого перебуває особа, до якої застосовано заходи адміністративного впливу, в процесі вирішення справи відповідно до їхніх функцій та обов’язків щодо призначення експертизи або збору біометричної інформації про ДНК, голоси людей передаються органам управління ідентифікацією для оновлення та внесення до бази даних ідентифікації», – сказано в законі збір інформації.

Майбутні посвідчення особи у В’єтнамі виконуватимуть функції карток медичного страхування, книжок соціального страхування, водійських прав, свідоцтв про народження та свідоцтв про шлюб, як це визначено у поправці.

Станом на 2022 рік у В’єтнамі було зафіксовано близько 70 мільйонів дорослих громадян, що робить збір і збереження таких даних нелегким завданням.