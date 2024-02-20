Велика Британія разом із союзниками планує озброїти Україну тисячами безпілотників, які працюватимуть на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Одна з особливостей таких дронів у тому, що вони матимуть змогу збиратися в рій та одночасно атакувати російські цілі. При цьому оператори не муситимуть керувати кожним окремим апаратом.

«Західні військові планувальники, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів», – пише видання.

За словами джерел, безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців. Втім, ці терміни можуть бути порушені.

Співрозмовники видання також додали, що хоча нові можливості безпілотників не замінять нагальну потребу в снарядах, вони можуть допомогти частково пом’якшити цю нестачу і створити нову динаміку на полі бою.

До слова, 17 лютого українське Міноборони оголосило, що Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.