Віцепрем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг заявив, що уряд протягом наступних п’яти років інвестує понад 1 мільярд сінгапурських доларів ($743 мільйони) у штучний інтелект. Про це пише CNBC.

У межах цих інвестицій Сінгапур працюватиме над тим, щоб забезпечити компанії необхідним доступом до просунутих чипів, які необхідні для розвитку штучного інтелекту.

Уряд також працюватиме з провідними компаніями у країні та в усьому світі, щоб створити центри передового досвіду ШІ для стимулювання інновацій.

«На диво, майже три чверті бізнес-лідерів у всьому світі погано підготовлені для трансформації штучного інтелекту, вважаючи, що їхня підготовка обмежена часом, людьми та грошима. Ця ініціатива допоможе підприємствам скористатися можливостями, які надає технологічний прогрес, і отримати нові можливості», – сказав керуючий партнер фірми Kearney у Південно-Східній Азії Нітін Чандра.

Ще у 2019 році Сінгапур опублікував перший план розвитку ШІ – National AI Strategy. У грудні 2023 року представили другу версію цього плану, в якому вказали шляхи підготовки економіки до застосування ШІ для розширення можливостей працівників і компаній.