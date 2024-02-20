Представлено офіційний український трейлер трилера «Проклята Діва» / Immaculate. Фільм має вийти в прокат вже 21 березня 2024 року.

«Американська монахиня Сесилія (Сідні Свіні) вирушає до віддаленого монастиря у мальовничій італійській місцині. Невдовзі теплий прийом перетворюється на кошмар. Сесилія зʼясовує, що нова домівка приховує страшну таємницю та нечувані жахіття», – йдеться в описі стрічки.

До акторського складу картини увійшли: Сідні Свіні («Люблю тебе ненавидіти», серіал «Ейфорія», «Одного разу в Голівуді»), Альваро Морте (серіал «Паперовий будинок»), Сімона Табаско (серіал «Білий лотос») та інші.