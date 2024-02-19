На ринку технологій пам’яті, який зараз оцінюється у $165 мільярдів щорічно, переважають DRAM та NAND флешпам’ять. DRAM відома своєю швидкістю та витривалістю, але є нестабільною і потребує постійного оновлення даних. Флешпам’ять NAND, хоча вона енергонезалежна і здатна зберігати дані без живлення, має нижчу швидкість і обмежену витривалість циклів програмування/стирання. Обʼєднати їхні сильні сторони вирішила компанія Quinas Technology, дочірня фірма Ланкастерського університету у Великобританії, яка розробила памʼять, що отримала назву ULTRARAM, повідомляє TechRadar. Ця нова технологія обіцяє швидку енергонезалежну пам’ять з винятковою витривалістю, розробники оцінюють її в 1000 років, та мінімальним споживанням енергії.

ULTRARAM вирізняється використанням квантово-механічного процесу, відомого як резонансне тунелювання, що дозволяє досягти енергонезалежності та високошвидкісного, енергоефективного запису і стирання. На відміну від традиційної пам’яті на основі кремнію, ULTRARAM виготовляється зі складних напівпровідників III-V, включаючи антимонід галію (GaSb), арсенід індію (InAs) та антимонід алюмінію (AlSb).

Однією з ключових інновацій ULTRARAM є використання «трибар’єрної резонансно-тунельної» структури. Вона дозволяє памʼяті перемикатися між високоомним і високопровідним станами, забезпечуючи унікальні властивості пам’яті. Цікаво, що енергія перемикання ULTRARAM на одиницю площі значно нижча, ніж у DRAM, флешпам’ять та інших нових технологій пам’яті, що робить її рішенням з наднизьким енергоспоживанням. Крім того, її витривалість перевищує 10 мільйонів циклів запису/стирання без деградації.

Поява ULTRARAM є своєчасною, враховуючи зростаючі потреби центрів обробки даних в енергії. Зменшуючи енергію, необхідну для зберігання та пошуку даних, ULTRARAM може значно знизити енергоспоживання в секторі. Крім того, в Quinas Technology запевняють, що памʼять можна виробляти масово, використовуючи наявні процеси напівпровідникової та кремнієвої промисловості. Втім, як часто буває з новими технологіями, строки початку комерційного використання ULTRARAM та вартість рішень на основі цієї памʼяті поки що залишаються невідомими.