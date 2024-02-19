Українські підприємці все частіше для прийому оплати за товари та послуги вибирають банківський сервіс, який дозволяє використовувати у якості POS-терміналу власний смартфон. Про це йдеться в повідомленні ПриватБанку.

Керівник напрямку торгового еквайрингу фінустанови Сергій Макаренко розповів, що за минулий рік кількість торговців, які завантажили додаток «Термінал» ПриватБанку та зробили щонайменше одну транзакцію, зросла майже у пʼять разів – із 14 до 48 тис. Загалом додаток встановили 83 тис. клієнтів.

У ПриватБанку також назвали ТОП-5 підприємців та бізнесів, що найчастіше використовують прийом оплати через смартфон та «Термінал»:

Торгівці на продовольчих та промислових ринках; Крамниці товарів для дому; Продуктові крамниці; Салони краси; Кафе та ресторани.

У банку також підрахували, що в 2023 році за допомогою «Терміналу» українці оплатили 7,8 млн покупок на суму понад 3,2 млрд грн. При цьому середній чек у торгівців, що користуються додатком «Термінал» на iPhone становить 681 грн, а на Android пристроях – 415 грн.

За кількістю оплат через «Термінал» та смартфон лідирують продуктові крамниці – майже 600 тис. за рік, та заклади громадського харчування – 420 тис. Найбільший середній чек – у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).

Понад 12 тис. підприємців під’єднати та користуються сервісом програмного реєстратора розрахункових операцій ПРРО «Каса», який працює безпосередньо в додатку. Такий сервіс вже врахований до тарифу з еквайрингу: 1,3% від транзакції для користувачів додатку «Термінал».