Google оголосив про запуск другого етапу фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund). Про це сказано в офіційному блозі компанії.

Йдеться по фінансування на суму $10 млн для виділення грантів без залучення капіталу протягом 2024 року. Як і на першому етапі, відібрані українські стартапи будуть оголошені поступово протягом року та отримають до $200 тис. у бездольовому фінансуванні, а також менторську підтримку Google, підтримку продуктів та $300 тис. у вигляді кредитів Google Cloud.

У блозі компанії сказано, що допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для економічного відновлення після війни. Подача заявок розпочнеться пізніше цього року.

«З початку руйнівної війни в Україні Google виділив понад 45 мільйонів доларів готівкою та 7 мільйонів доларів у негрошовій формі для підтримки гуманітарних зусиль на користь людей в Україні та тих, хто рятується від війни. Ми також прагнемо використовувати наші продукти для допомоги людям, постраждалим від війни, наприклад, захисту від кібератак та боротьби з дезінформацією», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в березні 2022 року Google створив Фонд підтримки Google для стартапів в Україні, який надав 58 одержувачам фінансову підтримку у розмірі $5 млн у вигляді грантів без залучення капіталу.

За інформацією компанії, стартапи, за підтримки Ukraine Support Fund, отримали $15,8 млн подальшого фінансування, забезпечили зростання доходу на 100% та значно збільшили кількість робочих місць.