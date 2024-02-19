Компанія FromSoftware, яка відома за такими іграми, як Bloodborne та Dark Souls, тепер має повне право власності на гру 2022 року Elden Ring. Досі воно належало Bandai Namco, повідомляє VGC.

Це стало відомо завдяки документу про передачу прав на торгову марку від Бюро патентів і торгових марок США. Право власності на торгову марку перейшло до компанії в березні 2023 року, тобто приблизно через 13 місяців після виходу гри.

Студія співпрацювала з Bandai Namco для дистрибуції гри за межами Японії. Це – не перша подібна співпраця FromSoftware, ігри серії Dark Souls також видавала Bandai за межами Японії, тоді як в себе вдома студія справлялася самостійно.

Ймовірно, такий крок був зініційований Tencent, яка володіє 30% студії та готує мобільну версію Elden Ring. Або ж FromSoftware вчиться на своїх помилках та уникає залишати прибуткові серії в чужих руках, як це сталось з Bloodborne, яка вже майже 9 років «в заручниках» у байдужої Sony.