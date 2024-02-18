37-річний громадянин України В’ячеслав Пенчуков визнав себе винним в операціях зі шкідливим програмним забезпеченням Zeus та IcedID. Про це повідомляє CyberScoop.

Українського хакера звинуватили в тому, що він відігравав ключову роль у двох групах, які впродовж десятиліття заражали шкідливим ПЗ комп’ютери своїх жертв та викрали в них мільйони доларів.

До переліку жертв потрапив навіть Медичний центр Університету Вермонту. За даними Мін’юсту США, внаслідок злочинних дій центр понад двох тижнів не міг надавати пацієнтам багато важливих послуг.

Зрештою В’ячеслава Пенчукова заарештували у Швейцарії у 2022 році та екстрадували до США у 2023-му.

За даними прокуратури, шкідливе програмне забезпечення Zeus було створене у травні 2009 року. Його використовували для перехоплення облікових даних банківських рахунків у межах змови з метою несанкціонованого переказу коштів з рахунків жертв на рахунки зловмисників.

Роль українського хакера в операції з використанням цього ПЗ призвела до того, що він потрапив до списку найбільш розшукуваних кіберзлочинців ФБР.

Після цього, як стверджують прокурори, В’ячеслав Пенчуков допомагав керувати операцією з використанням ПЗ IcedID або BokBot. Це відбувалося щонайменше з листопада 2018 року по лютий 2021 року.

Операція включала крадіжку облікових даних банківських рахунків, а також надання доступу до заражених комп’ютерів для доставки іншого шкідливого ПЗ, зокрема з вимогами викупу.

У федеральному суді США в штаті Небраска хакер визнав себе винним за звинуваченням у змові, пов’язаною з вимаганням, а також його керівною роллю в операції Zeus.

Крім того, він визнав себе винним за звинуваченням у змові щодо шахрайства та його керівної ролі в операції з програмним забезпеченням IcedID.

За кожним пунктом обвинувачення йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Винесення вироку призначено на 9 травня.