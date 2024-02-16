У 2022 році Київська школа економіки (KSE) відкрила благодійний проєкт Talents for Ukraine. Це – грантова програма «для підтримки нового покоління лідерів, які можуть мислити нестандартно, є талановитими і креативними, діють яскраво та нетривіально».

У 2023 році було розглянуто 3 500 заявок, з яких було профінансовано 150 українців для їхніх проєктів, запевняє організація. Серед них – створення українського робота-сапера. Розмір персонального гранту журі визначало індивідуально. Середня виплата – $5 000. Найбільший грант – $25 000.

Зараз триває другий тур подачі заявок. Кожен охочий може взяти участь та спробувати отримати фінансування свого стартапу. Цього року програма фокусується на підтримці STEM-напрямку. Це означає, що 60% бюджету отримають біотехнологи, хіміки, математики, інженери та IT-спеціалісти. Інші ж 40% будуть розподілені між переможцями в інших сферах.

Організатори запевняють, що ніяких обмежень на сферу діяльності немає, кожна заявка розглядається індивідуально. Бюджет грантової програми щорічно складає $1 млн.