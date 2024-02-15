Компанія Kinomania, яка є офіційним дистриб’ютором Warner Bros. Pictures, показала другий український трейлер стрічки «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» / Godzilla x Kong: The New Empire. Фільм має стартувати в прокаті 28 березня 2024 року.

«Кінематографічний Монстерверс від Legendary Pictures розказує про події після вибухового протистояння у стрічці «Ґодзілла проти Конґа». Цього разу нова небачена сила протистоїть могутньому Конґу та безстрашному Ґодзіллі і загрожує їхньому існуванню та…існуванню світу», – йдеться в описі.

Стрічка заглибиться в історію походження цих Титанів, таємниці Острова Черепа, а також міфічну битву, яка допомогла створити цих істот.

Режисером фільму став Адам Вінґард («Ґодзілла проти Конґа»). До акторського складу увійшли: Ребекка Голл («Залізна людина 3», «Вікі Крістіна Барселона»), Браян Тайрі Генрі («Вічні», «Джокер»), Ден Стівенс (серіали «Абатство Даунтон», «Легіон»), Келі Готтл, Алекс Фернс, Фала Чен та інші.