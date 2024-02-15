Європейський суд з прав людини заборонив послаблювати наскрізне шифрування повідомлень у месенджерах. Таке рішення ухвалено 13 лютого, повідомляє EUReporter.

Напередодні Єврокомісія та промислова мережа стеження закликали до загальної перевірки особистих повідомлень користувачів на предмет виявлення ознак поширення нелегального контенту, зокрема піратського. Це означало б, що наскрізне шифрування стане менш безпечним, проте Європейський суд з прав людини заблокував ці зміни.

Попри те, що більшість урядів ЄС підтримали цю ініціативу, послаблення безпеки наскрізного шифрування означала б меншу безпеку для особистої інформації людей, чиї конфіденційні дані, повідомлення чи фото могли б стати ціллю хакерів.

Член Європейського парламенту і борець за цифрову свободу Патрік Брейєр (Піратська партія) сказав, що подібні перевірки повідомлень людей є незаконними. Він також зазначив, що замість перевірки підозрюваних, ці зміни мали би вплив на безпеку всіх.

«Безпечне шифрування рятує життя. Без шифрування ми ніколи не можемо бути впевнені, що наші повідомлення або фотографії не будуть розкриті людям, яких ми не знаємо і яким не можемо довіряти. Так зване «сканування на стороні клієнта» або зробить наші комунікації принципово незахищеними, або європейські громадяни взагалі не зможуть користуватися Whatsapp або Signal, оскільки провайдери вже замислилися над тим, щоб припинити надання своїх послуг в Європі. Скандал полягає в тому, що останній проєкт позиції Ради ЄС все ще передбачає знищення безпечного шифрування. Ми, пірати, тепер будемо ще більше боротися за нашу цифрову конфіденційність листування!» – сказав Брейєр.

Він стверджує, що тепер в урядів країн ЄС немає інших варіантів, окрім як прибрати пункт про наскрізне шифрування зі своєї пропозиції. Зараз це лише початок переговорів, які мають продовжитися на початку березня.