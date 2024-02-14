Самотньо в День святого Валентина? Штучний інтелект може це виправити! Принаймні, так стверджують компанії, що пропонують романтичних чат-ботів.

Але поки розгортається ваша історія кохання з роботом, відбувається ще дещо, про що ви можете не здогадуватися. Згідно з новим дослідженням проєкту Mozilla «*Privacy Not Included», про яке пише Gizmodo, «штучна любов» збирає персональну інформацію користувачів.

«Якщо говорити відверто, то штучний інтелект вам не друг, – сказав дослідник Mozilla Міша Риков у своїй заяві для преси. Хоча вони продаються як щось, що покращить ваше психічне здоров’я та благополуччя, вони спеціалізуються на створенні залежності, самотності та токсичності, і все це при тому, що вони витягують з вас якомога більше даних».

Mozilla дослідила 11 різних романтичних чат-ботів зі штучним інтелектом, зокрема такі популярні програми, як Replika, Chai, Romantic AI, EVA AI Chat Bot & Soulmate і CrushOn.AI.

Кожен з них отримав позначку «Privacy Not Included», що робить ці чат-боти однією з найгірших категорій продуктів, які коли-небудь розглядала Mozilla.

Це – не перша проблема з конфіденційністю даних, але, за словами Mozilla, подружки зі штучним інтелектом порушують вашу приватність доволі тривожними новими способами. Наприклад, CrushOn.AI збирає дані, включаючи інформацію про сексуальне здоров’я та вживання ліків.

90% додатків можуть продавати або передавати дані користувачів для таргетованої реклами та інших цілей, а понад половина з них не дозволяє видаляти зібрані ними дані. Безпека також була проблемою. Лише один додаток, Genesia AI Friend & Partner, відповідав мінімальним стандартам безпеки Mozilla.

Один з найбільш вражаючих висновків був зроблений, коли Mozilla порахувала трекери в цих додатках – маленькі шматочки коду, які збирають дані та передають їх іншим компаніям для реклами та інших цілей.

Mozilla виявила, що додатки для знайомств зі штучним інтелектом використовували в середньому 2 663 трекери на хвилину, хоча ця цифра була збільшена завдяки Romantic AI, який викликав 24 354 трекери лише за одну хвилину використання сервісу.

Не менше турбує й те, що додатки активно заохочують вас ділитися деталями, які є набагато більш особистими, ніж ті, які ви могли б ввести при звичному спілкуванні. EVA AI Chat Bot & Soulmate підштовхує користувачів «поділитися всіма своїми секретами та бажаннями», зокрема, просить надати фотографії та записи голосу. Варто зазначити, що EVA був єдиним чат-ботом, який не отримав зауважень за те, як він використовує ці дані, хоча додаток мав проблеми з безпекою.

Окрім проблем з даними, додатки також зробили кілька сумнівних заяв про те, для чого вони корисні. EVA AI Chat Bot & Soulmate позиціонує себе як постачальник програмного забезпечення та контенту, розробленого для покращення вашого настрою та самопочуття. Romantic AI каже, що він покликаний підтримувати ваше психічне здоров’я.

Однак, коли ви читаєте умови та послуги компаній, вони всіляко намагаються дистанціюватися від власних заяв. Наприклад, у політиці Romantic AI сказано, що вона не є постачальником медичних послуг, а також не надає медичну допомогу, послуги з охорони психічного здоров’я або інші професійні послуги.

Це, ймовірно, важлива юридична дилема. За повідомленнями, Replika заохочувала чоловіка до спроби вбивства королеви Англії. А чат-бот Chai нібито заохочував користувача до самогубства.